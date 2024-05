Oldtimertreffen auf dem Großen Markt in Osterburg (Kreis Stendal). Michael Dihlmann (von links), Ralf Schulze und sein Bruder Dirk mit Behrend-Motor aus Gardelegen. Der Motor wurde um 1900 gebaut und vorwiegend in der Landwirtschaft eingesetzt.

Calberwisch/Iden. - Was mit der Maibowle 2009 anfing, ist heute ein Hingucker bei Veranstaltungen im ganzen Landkreis. Zu seinem Start als Schlossbesitzer hatte Michael Dihlmann 2009 gleich die bekannte Sängerin Ute Freudenberg und viele Technikfans zu Gast. Heute pendelt der einstige Schlossherr zwischen dem Altmarkdorf Busch und der Ukraine. Ein Grund dafür ist der Oldtimer-Stammtisch Calberwisch.

Oldtimer gehörten für den Landwirt schon immer zum Leben dazu. „Seit ich 11 war, hatte ich einen Oldtimer-Traktor. Und meinem ersten Auto, einer rot-weißen Isetta von BMW, Baujahr 1959, bin ich auch immer treu geblieben“, erzählt der 52-jährige Schwabe. Obwohl sein Dialekt noch heute seine Heimat Baden-Württemberg verrät, hat Dihlmann in der Altmark Wurzeln geschlagen und fühlt sich hier wohl.

Aufruf in der Zeitung

„Meine Eltern haben 1995 die LPG „Rosa Luxemburg“ gekauft. So bin ich zum Bewirtschaften mit nach Hindenburg gekommen“, erinnert sich der Biobauer. „1996 haben wir uns bei dem Treuhand-Nachfolger, der BVVG, der Bodenverwaltungs- und Verwertungsgesellschaft, beworben und den Zuschlag für den Hof in Busch bekommen.“ Dass an Himmelfahrt zum alljährlichen Hoffest immer Jung und Alt zusammenkam, war den Schwaben gerade recht. Landleben und Oldtimer angucken – das machte Spaß.

Ein Hingucker: Vor dem Agraneum Iden werden alte Traktoren aufgereiht. Foto: Michael Dihlmann

Als Michael Dihlmann dann 2008 Schloss Calberwisch bei der deutschen Immobilienauktion im Roten Rathaus in Berlin erwarb, wurden die Spektakel noch größer. Neben dem Standesamt punktete Dihlmann in Calberwisch am 1. Mai mit ABBA- und Helene-Fischer-Double, den Nobody Knows, Oldtimer-Treffen und dem Dampfpflugfest im August. „Es kamen Zehntausende und wollten die alte Technik sehen – von der Nordsee bis Hessen“, erzählt der Sammler voller Stolz. „Ich hatte viele berührende Gespräche.“ Schon vor Calberwisch hatte sein Faible für alte Gefährte die Runde gemacht. „Mich sprach im Februar 2009 ein Autohändler aus Düsedau an, ob wir nicht über die Zeitung einen Aufruf für einen Oldtimer-Stammtisch starten wollen. Ich war dafür. Gleich beim ersten Mal kamen um die 70 Leute nach Calberwisch“, so das Resümee. „Und wir haben gemerkt, was für ein Riesenfundus in der Altmark zu finden ist. Endlich könnte man mal die alte Technik präsentieren. Es musste nur ein Rahmen her.“ Den sollten die Technik-Fans schon mit der ersten Maibowle 2009 auf dem Schloss bekommen. Jeden ersten Donnerstag im Monat traf dort der Oldtimer-Stammtisch zusammen. Wenig später waren die Altmärkischen Oldtimer-Tage und das erste Dampfpflugfest geboren. 2010 gab es den Nachschlag.

„2015 haben wir alles nach Iden verlegt. Dort war die Infrastruktur besser und Schaudreschen und Schaupflügen leichter zu organisieren“, erklärt Dihlmann. „Iden hat eine schöne Kulisse für landwirtschaftliche Ereignisse.“ Davon abgesehen hatte er 2014 das Schloss mit Standesamt, Restaurant und Gästezimmern wieder verkauft. „Ich bin eben lieber Bauer als Gastronom“, sagt er. Das Grüne Wochenende in der Altmark mit Dampfpflugfest aber sollte bleiben. „Unsere Veranstaltungen waren ja auch eine Erfolgsgeschichte“, begründet Dihlmann.

Im Agraneum Iden ist alte Technik aus dem vorigen Jahrhundert zu bewundern. Foto: Michael Dihlmann

Beim Stammtisch donnerstags in Barsberge trifft Michael Dihlmann nach wie vor den „harten Kern“. Dazu gehören Ralf Schulze aus Krumke und Jürgen Endres aus Osterburg, genauso wie Carola Wiesner. Eine Interessengemeinschaft, die bei der Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau in Iden ein Zuhause gefunden hat: das Agraneum. „Die Anstalt hatte ungenutzte Gebäude und wir Technik“, sagt Michael Dihlmann schmunzelnd. „Jetzt nutzen sie unsere Technik für ihre Lehrstunden.“ Um für die geschäftlichen Formalitäten einen Träger vorweisen zu können, reaktivierten die Technikfans den Verein zum Erhalt und zur Pflege altmärkischen Brauchtums.

Zur KultourSpur am Pfingstsonntag öffnet das Agraneum wieder von 11 bis 17 Uhr seine Pforten. „Der älteste Traktor ist ein 100 Jahre alter Lanz Bulldog von 1924 und wird dann auch gezeigt“, verspricht Michael Dihlmann. Nach der Baulichtwoche im Juli in Beuster steht Anfang September der Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal auf dem Plan. „Wir haben in der Bruchstraße für drei Tage eine Ausstellungsfläche. Da gibt“s auch Schaudreschen. Passt genau für mich: nach der Ernte, vor der Herbstaussaat“, bemerkt der Landwirt. Die altmärkischen Oldtimertage finden mit dem Tag der offenen Tür des Instituts und der Buchsbaumgesellschaft erst wieder 2025 am grünen Wochenende statt.

Museumstouren für Freunde

In der Ukraine ist Dihlmann übrigens nicht nur auf den Feldern unterwegs, verrät er. Jedes Jahr begrüßt er dort Freunde vom Oldtimer-Stammtisch. Zudem organisiert er Museumstouren nach Belgien, Luxemburg, Frankreich oder Holland.

„Man sagt mir nach, ich bin ein Hansdampf in allen Gassen, aber es heißt auch: Wer rastet, der rostet.“ Mit dem Stammtisch blickt Michael Dihlmann auf 15 ereignisreiche Jahre zurück. „Ich freue mich darüber, dass es weitergeht“, so der Sammler. „Bei uns muss keiner was vorweise. Mir liegt am Herzen, noch mehr aktive Leute für unseren Stammtisch zu gewinnen."