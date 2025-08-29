Wegen Millioneninvestitionen im Industriepark möchte die Stadtverwaltung in Arneburg zusätzlichen Wohnraum schaffen. Sie rechnet mit dem Zuzug von Dutzenden Familien.

Die Garagen in der Bahnhofstraße 10 in Arneburg sollen für ein neues Wohngebiet abgerissen werden.

Arneburg. - Mehr als 180 neue Wohnungen sollen in Arneburg gebaut werden. Es ist eine Investition in die Zukunft, die mit den Millionenbeträgen, die in den Industriepark fließen, Hand in Hand geht. Dafür sollen noch in diesem Jahr die Bagger rollen: Abrissarbeiten machen den Anfang.