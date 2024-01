Demo, Korso, Mahnfeuer. In Seehausen im Kreis Stendal wird ab Montag gestreikt. Eine Gruppe aus Landwirten und Handwerkern beteiligt sich an der bundesweiten Protestwoche gegen „die Ampel“.

Seehausen. - Eine Gruppe bestehend aus Landwirten und Handwerkern aus dem Raum Seehausen beteiligt sich an der Montag beginnenden Aktionswoche gegen die Streichung von Agrardiesel und für eine Kfz-Steuerbefreiung von Land- und Forstwirtschaftlichen Fahrzeugen.

Wie Tobias Schulz (36) vom Landwirtschaftsbetrieb Schulz in Groß Garz mitteilt, geht’s Montagfrüh los. Um 6.30 Uhr treffen sich Landwirte, Handwerker, Spediteure (...) an der Rundhalle der Familie Müller in Vielbaum. Um 7 Uhr setzt sich der Korso in Bewegung. Zuerst geht’s nach Wittenberge, dann zurück nach Seehausen, über den neuen Kreisel durch die Stadt, am Sportplatz vorbei, bis zur Drüsedauer B189-Kreuzung und rechts ab gen Kreuzung „Sachsenfalle“.

Bürger können ans Mikro auf Wiese an „Sachsenfalle“

Auf der Freifläche der stadtzugewandten Seite mit den Werbeschildern beginnt dort um 10 Uhr eine Kundgebung. Es sind Grußworte beziehungsweise Redebeiträge von Verbandsgemeindebürgermeister Rüdiger Kloth (Freie Wähler), Frank Wiese (Agrargenossenschaft Lückstedt) und gegebenenfalls auch von Spediteuren und Handwerkern angekündigt. „Auch Bürger können sich ans Mikro stellen und ihre Sorgen loswerden“, sagt Tobias Schulz. Die offiziellen Redebeiträge gehen etwa bis 12 Uhr über die Bühne, die Veranstaltung bis 16 Uhr. Es wird ein Mahnfeuer entzündet und mehrmals soll der Verkehr auf der „Sachsenfalle“ zum Erliegen kommen. „Hierfür haben wir die mündliche Genehmigung, es war alles sehr kurzfristig.“ Autofahrer parken ihr Auto am besten auf dem Aldi-Parkplatz und gehen dann wie Radfahrer und andere Fußgänger den Gehweg Richtung „Sachsenfalle“, und den kleinen Damm hinab auf die Wiese.

Dienstag um 13 Uhr beginnt abermals ein Korso in Vielbaum. Dieses Mal geht’s gleich durch Seehausen und dann weiter nach und durch Osterburg und nach Seehausen zurück. Wer sich solidarisieren möchte, schließt sich einfach an. Gemeinsames Erkennungszeichen für normale Pkw soll das rotweiße Absperrband sein, das am Fahrzeug fixiert wird.

Am Mittwochmorgen werden neben der „Sachsenfalle“ und auf einer Wiese rechts vor der Elbbrücke Mahnfeuer entzündet. Abermals soll der Verkehr je nach Genehmigungslage zum Teil gesperrt, mindestens aber verlangsamt werden.

Abfahrt für Magdeburger Großdemo in Osterburg

Die zum Teil zurückgenommenen Restriktionen für die Landwirtschaft sind laut Schulz nur die Speerspitze allen Übels. „Das Vertrauen in die Politik ist total zerstört, das betrifft alle möglichen Themen, vor wichtigen Entscheidungen nimmt Berlin überhaupt keine realistischen Folgeabschätzungen vor.“

Etliche Landwirte oder Handwerker fahren am Montag mit zur Großdemo nach Magdeburg, einer der Treffpunkte ist um 5 Uhr an der Aral-Tankstelle in Osterburg.