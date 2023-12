An der Straße zwischen Polkau und Ballerstedt haben vorbereitende Bauarbeiten für die neue Autobahntrasse begonnen.

OSTERBURG. - 2021 wurde in der Nähe von Rochau symbolisch ein Startschuss vollzogen, nun kommt der Bau der A14 im Abschnitt von Stendal nach Osterburg tatsächlich mit konkreten Arbeiten in der Region Osterburg an.