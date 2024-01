Ein Hauch von Hollywood: Eva-Maria Riep aus Rochau bei Stendal spielt in der ZDF-Filmserie „Mit Herz und Holly“ mit. Es ist ihr Job Nummer 10 und soll nicht der letzte sein.

Beim Filmdreh in Tangermünde erfüllt sich 75-Jährige einen Lebenstraum

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Stendal. - Eva-Maria Riep aus Rochau im Kreis Stendal hat in ihrem Leben wohl an die zehn Jobs hinter sich. Kurz vor ihrem 75. Geburtstag erfüllt sich die humorvolle Rentnerin ihren großen Traum. Endlich klappte es mit der Rolle ihres Lebens: Sie spielt in Tangermünde im ZDF-Fernsehfilm „Mit Herz und Holly“ mit und hat sie Lust auf mehr.