Die neue ZDF-Filmserie „Mit Herz und Holly“ setzt Tangermünde in Szene. Wie gut die Chancen für weitere Dreharbeiten in der Kaiserstadt stehen.

ZDF-Serie „Mit Herz und Holly“ kurbelt den Tourismus in Tangermünde an

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Tangermünde - Sonntagabend, zur besten Sendezeit ab 20.15 Uhr, ist die Landärztin Dr. Katrin Herz aus dem „märkischen“ Tangermünde dringend auf der Suche nach einer Vertretung. Zufällig radelt ihr die junge Kollegin Dr. Holly Sass, auf der Suche nach ihrer leiblichen Mutter, in die Arme. Sie setzte zuvor per Fähre über den Fluss, durchquerte die Elbaue und schließlich die Gassen der Hansestadt. Den Machern der ZDF-Serie „Mit Herz und Holly“ gelang es brillant, die altmärkische Natur mit ihrer Weite in Szene zu setzen. Gezeigt wird das charmante Tangermünde mit all seinen Sehenswürdigkeiten. Für viele Einheimische ist die Handlung eher Nebensache.