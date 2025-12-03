Der Bürgermeister schlägt vor, das geschlossene Schwimmbad nicht mehr zu reparieren und setzt damit alle Hoffnungen in neue Millionen vom Bund. Ob die Stadt das Geld aus Berlin bekommt, ist allerdings unklar.

Bleibt die Schwimmhalle in Osterburg jetzt jahrelang geschlossen?

Bürgermeister will Steuergeld nicht mehr in Reparaturen stecken

Seit Anfang November ist die Schwimmhalle in Osterburg wegen der ausgefallenen Heizung geschlossen.

Osterburg. - Die Heizung defekt, Fliesen abgeplatzt, das Bad zu: Wie es mit der Schwimmhalle an der Landessportschule in Osterburg weitergeht, ist ungewiss. Um das Bad wieder zu öffnen, müssten über 100.000 Euro investiert werden. Bürgermeister Nico Schulz (Freie Wähler) rät den Stadträten jedoch überraschend davon ab. Das hieße: Das Bad öffnet 2026 nicht wieder.