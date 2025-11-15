Havarie im Hallenbad im Kreis Stendal Warum die Schwimmhalle in Osterburg plötzlich geschlossen ist
Im Schwimmbad an der Landessportschule in Osterburg ist die Heizung ausgefallen. Diagnose: irreparabel. Nun hat die Stadt zwei Optionen, doch für beide fehlt das Geld. Wann öffnet das Hallenbad wieder?
15.11.2025, 10:59
Osterburg. - In der Schwimmhalle an der Landessportschule in Osterburg ist die Heizung ausgefallen. Das Bad weiter zu betreiben, ist damit vorerst unmöglich. Das Hallenbad bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Fast genauso schlimm: Die Stadt braucht finanzielle Unterstützung, um sich eine neue Heizung leisten zu können.