weather regen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Osterburg
    4. >

  4. Havarie im Hallenbad im Kreis Stendal: Warum die Schwimmhalle in Osterburg plötzlich geschlossen ist

Havarie im Hallenbad im Kreis Stendal Warum die Schwimmhalle in Osterburg plötzlich geschlossen ist

Im Schwimmbad an der Landessportschule in Osterburg ist die Heizung ausgefallen. Diagnose: irreparabel. Nun hat die Stadt zwei Optionen, doch für beide fehlt das Geld. Wann öffnet das Hallenbad wieder?

Von Victoria Barnack 15.11.2025, 10:59
Das Osterburger Schwimmbad bleibt bis auf Weiteres geschlossen.
Das Osterburger Schwimmbad bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Foto: Victoria Barnack

Osterburg. - In der Schwimmhalle an der Landessportschule in Osterburg ist die Heizung ausgefallen. Das Bad weiter zu betreiben, ist damit vorerst unmöglich. Das Hallenbad bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Fast genauso schlimm: Die Stadt braucht finanzielle Unterstützung, um sich eine neue Heizung leisten zu können.