Im Schwimmbad an der Landessportschule in Osterburg ist die Heizung ausgefallen. Diagnose: irreparabel. Nun hat die Stadt zwei Optionen, doch für beide fehlt das Geld. Wann öffnet das Hallenbad wieder?

Das Osterburger Schwimmbad bleibt bis auf Weiteres geschlossen.

Osterburg. - In der Schwimmhalle an der Landessportschule in Osterburg ist die Heizung ausgefallen. Das Bad weiter zu betreiben, ist damit vorerst unmöglich. Das Hallenbad bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Fast genauso schlimm: Die Stadt braucht finanzielle Unterstützung, um sich eine neue Heizung leisten zu können.