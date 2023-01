Bund spendiert Seehausen und Wittenberge Belag für Brückensteg

Seehausen/Wittenberge - Im Sommer 2021 beantragten die Verbandsgemeinde Seehausen und die Stadt Wittenberge gemeinsam Zuschüsse für die Sanierung des Rad- und Fußweges an der Eisenbahnbrücke über die Elbe. Der Bypass an der Stahlkonstruktion ist die kürzeste Verbindung für Pendler und Touristen, die in der Region umweltschonend den Strom und die Landesgrenze zwischen Sachsen-Anhalt sowie Brandenburg überqueren wollen. An der Stelle treffen sich zudem der Altmark-Rundkurs und der Elberadweg.