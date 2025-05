Am Osterburger Gymnasium erleben Sechstklässler Berufsorientierung einmal anders,nämlich praxisnah und unterhaltsam: mit Robotern, Lernspielen und einer Prise Gründergeist.

Berufsorientierung in MINT-Fächern

Informatik für Beginner: Nur fünf Minuten haben die Schüler in Osterburg Zeit, um den elektrischen Mäusen per Knopfdruck einen Tanz beizubringen.

Osterburg. - Die lila Robotermäuse synchron tanzen zu lassen, ist gar nicht so einfach für die Sechstklässler vom Osterburger Gymnasium. Dabei haben die Spielzeuge weniger Tasten als ein Telefon und können darüber in der Theorie leicht programmiert werden. Mit solchen Spielen konnten sich die Schüler kürzlich als Software-Ingenieure versuchen und haben von einem Jungunternehmer gelernt, was es heißt, selbstständig zu sein.