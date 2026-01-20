Neue Pläne für die zwei großen Problem-Sporthallen im Kreis Stendal: Während die eine auf der Wartebank für Millionen vom Bund Platz nimmt, steht die andere in den Startlöchern zur Wiedereröffnung – jedoch mit Auflagen.

Der Zeitplan steht: Wann die beiden maroden Sporthallen im Kreis Stendal wieder offen sein sollen

Die Sporthalle an der Sekundarschule in Osterburg ist seit Juni vergangenen Jahres gesperrt. Nun steht fest, wann sie wieder genutzt werden kann.

Osterburg/Seehausen. - Für die zwei größten Problem-Sporthallen des Landkreises Stendal gibt es jetzt einen Plan, wie es weitergeht. Während die eine – derzeit komplett geschlossen – in drei Wochen wieder für alle Sportler geöffnet werden soll, stehen für die andere Millionen vom Bund in Aussicht. Falls das nicht klappt, wird sogar über einen Plan B gemunkelt. Klar ist aber in jedem Fall: Gebaut wird erst in drei Jahren.