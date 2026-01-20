Mehrere Sporthallen im Kreis Stendal baufällig Der Zeitplan steht: Wann die beiden maroden Sporthallen im Kreis Stendal wieder offen sein sollen
Neue Pläne für die zwei großen Problem-Sporthallen im Kreis Stendal: Während die eine auf der Wartebank für Millionen vom Bund Platz nimmt, steht die andere in den Startlöchern zur Wiedereröffnung – jedoch mit Auflagen.
20.01.2026, 06:03
Osterburg/Seehausen. - Für die zwei größten Problem-Sporthallen des Landkreises Stendal gibt es jetzt einen Plan, wie es weitergeht. Während die eine – derzeit komplett geschlossen – in drei Wochen wieder für alle Sportler geöffnet werden soll, stehen für die andere Millionen vom Bund in Aussicht. Falls das nicht klappt, wird sogar über einen Plan B gemunkelt. Klar ist aber in jedem Fall: Gebaut wird erst in drei Jahren.