Die St. Johanniskirche beherbergt aktuell mehrere Ausstellungen. Was es im Gotteshaus über den Orgelbauer Joachim Wagner und den Maler Gerhard Seidel zu lernen gibt.

Eine Kirche voller Kunst: Gleich zwei Ausstellungen in Werben

Kultur in der Hansestadt

Aufsteller über das Leben und Arbeiten des Orgelbauers Joachim Wagner in der St. Johanniskirche in Werben.

Werben - Es gibt derzeit viel zu sehen in der gotischen St.-Johanniskirche in Werben. Das Gotteshaus in der alten Hansestadt ist noch bis einschließlich Donnerstag, 3. Oktober, Ausstellungsort für Werke des regional bekannten Landschaftsmalers Gerhard Seidel und einer Ausstellung über den Orgelbauer Joachim Wagner.