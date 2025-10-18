Eine Dauerbaustelle in der Altmark neigt sich dem Ende: Die Ortsdurchfahrt rum um die Dewitzer Kirche ist erneuert und auch für den Radweg nach Lückstedt Land in Sicht.

Ende der Vollsperrung - Großräumige Umleitung um Dewitz bei Seehausen bald Geschichte

Die Ortsdurchfahrt Dewitz bei Seehausen (Landkreis Stendal) ab dem Abzeig nach Lückstedt wurde grundhaft erneuert. Die Fahrbahnmarkierung fehlt noch.

Dewitz. - Seit April rollen Baumaschinen in Dewitz, nun ist das Ende der Straßenbaumaßnahme und damit auch der Vollsperrung der Ortsdurchfahrt gen Lückstedt in Sicht. Das Verkehrsministerium nennt den 21. November als Ziel. „Solange bleibt auch die Umleitungsbeschilderung noch bestehen“, sagt Sprecher Peter Mennicke.