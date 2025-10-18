Er ist charmant, erfahren – und trotzdem allein: Schwan Paul aus Ilsenburg hat erneut keine Partnerin gefunden. Doch woran scheitert die Liebe auf dem Forellenteich immer wieder?

Liebesdrama auf dem Forellenteich: Schwan Paul wartet in Ilsenburg weiter einsam auf Partnerin

Paul ist der letzte verbliebene Schwan der Ilsenburger Innenstadt.

Ilsenburg. - In Ilsenburg ist kürzlich ein weiterer Versuch gescheitert, dem Schwanenwitwer Paul auf dem Forellenteich eine Gefährtin zu besorgen. Seine angestammte Partnerin, mit der er viele Jungtiere in die Welt setzte, war vor einigen Jahren vermutlich von einem Wildtier gerissen worden und Paul seitdem allein auf dem Teich.