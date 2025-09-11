Lothar Hinz aus Arneburg ist für sein Engagement mit der Ehrennadel des Landes Sachsen-Anhalt ausgezeichnet worden. Was ihn antreibt und wie er sich für seine Mitmenschen und Heimat einsetzt.

Engagement: Wie sich ein Arneburger für seine Mitmenschen und Heimat einsetzt

Ihm ist kein Weg zu weit

Lothar Hinz aus Arneburg wurde für sein Engagement mit der Ehrennadel des Landes Sachsen-Anhalt ausgezeichnet.

Arneburg - Lothar Hinz ist für seine Mitmenschen kein Weg zu weit. Freunde und Bekannte fährt er durch den gesamten Landkreis und darüber hinaus zu Arztbesuchen und erledigt Botengänge. Dem 72-Jährigen macht es nichts aus. Er engagiert sich gerne für seine Region. Dafür hat er die Ehrennadel des Landes Sachsen-Anhalt erhalten. Schon beinahe beiläufig erzählt er, wie er Arneburg zu einem Denkmal verholfen hat.