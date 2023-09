Die Entscheidung über höhere Kita-Beiträge für die Eltern in der Einheitsgemeinde Osterburg ist vertagt. Bürgermeister Nico Schulz (Freie Wähler) kündigt Gespräche mit den Elternkuratorien an, letztere bereiten indes eine Demo vor.

Mädchen und Jungen spielen in einem Sandkasten auf dem Gelände des Jenny-Marx-Kindergartens in Osterburg.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Osterburg - Monatlich 47 Euro mehr wollte die Stadt Osterburg ab 2024 Eltern für die Betreuung ihrer Kinder in Krippen und Kindergärten der Einheitsgemeinde in Rechnung stellen. Denn der Zuschuss, den die Einheitsgemeinde aus eigener Tasche bezahlt, um das Defizit zwischen Einnahmen und Ausgaben für die Kinderbetreuung auszugleichen, ist in den zurückliegenden Jahren gestiegen. Gab die Stadt 2014 rund eine Million Euro dazu, sind es 2023 knapp zwei Millionen Euro. Doch diese Erhöhung um monatlich 47 Euro, die in einem offenen Brief der Elternvertretungen kritisiert und abgelehnt wurde, scheint mittlerweile vom Tisch.