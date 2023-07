Anne-Marie Bobes vom Markgraf-Albrecht-Gymnasium in Osterburg im Landkreis Stendal hat beim Jugend-forscht-Landeswettbewerb in Halle (Saale) im Fachgebiet Physik den 1. Platz belegt. Auch im Bundesfinale siegt die 16-Jährige aus Seehausen und bekommt finanzielle Unterszützung aus der Wirtschaft.

Osterburg - Jörg Gerber

Anne Marie Bobes ist erfreut: „Jetzt haben sich für mich Möglichkeiten gefunden, die Theorie ins Freiland zu bringen.“ Die Elftklässlerin des Osterburger Markgraf-Albrecht-Gymnasiums hat vor wenigen Wochen im Bundesfinale von „Jugend forscht“ den Sieg im Fachgebiet Physik errungen. Ihr Projekt, mit Windkraft Straßenlaternen zu betreiben, ist nach dem Bundeswettbewerb bereits deutschlandweit auf Interesse gestoßen.

Nun möchte die 16-Jährige aus Seehausen in der Altmark ein Modell schaffen, das über einen Zeitraum von zwölf Monaten getestet werden soll. Die Fertigung dieses Prototyps ist mit Kosten verbunden. Deshalb stellte Michael Müller, Betreuungslehrer von Anne Bobes am Gymnasium, an das Unternehmensnetzwerk Altmark (UNA) die Anfrage, inwieweit sich regionale Partner bei der Finanzierung des Prototyps engagieren können. Das Netzwerk nahm daraufhin Kontakt zu regionalen Unternehmen und Partnern auf. Innerhalb kürzester Zeit ist es so gelungen, eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 6500 Euro einzuwerben, mit der die weitere Realisierung des Projektes vorangetrieben und der Formenbau für den Prototypen realisiert werden kann.

Die Gymnasiastin Anne Marie Bobes (Mitte), Siegerin bei Jugend forscht 2023, erfährt Unterstützung von Unternehmern aus der Altmark: Das Foto zeigt sie mit Lehrer Michael Müller (von links), Thomas Schwarzlose (FEFA Stendal), Helge Michaelis (Industrie und Handelsclub), Thomas Barniske (UNA) und Osterburgs Bürgermeister Nico Schulz. Foto: Jörg Gerber

Unternehmer schlägt Stipendium für junge Forscher aus der Altmark vor

Unterstützung gibt es zudem von der FEFA Projekt GmbH aus Stendal, die sich auch weiter bei der Umsetzung des Laternenprojektes engagieren möchte. Die FEFA wird den praktischen Langzeitfeldversuch über zwölf Monate auf ihrem Firmengelände in Stendal ermöglichen. Dafür werden nach Abstimmung die erforderlichen technischen Geräte zur Verfügung gestellt, kündigt Thomas Schwarzlose an. Schwarzlose, Leiter Projektmanagement bei der FEFA, unterbreitete dem Osterburger Bürgermeister Nico Schulz (Freie Wähler) zudem den Vorschlag, ähnlich wie bei den Ärzten ein Stipendium ins Leben zu rufen, das junge Menschen beim Forschen unterstützt und sie so vielleicht auch in der Heimat hält. Die FEFA würde sich daran beteiligen. Schulz begrüßte den Vorschlag. Er zeigte sich stolz darüber, dass es am Markgraf-Albrecht-Gymnasium solche schlauen Köpfe gibt und dass sie von der Schule die nötige Unterstützung erhalten.

Anne Bobes hat vor vier Jahren begonnen, sich damit zu beschäftigen, wie Straßenlaternen autark mit Windkraft betrieben werden könnten. Anfangs widmete sie drei bis vier Stunden pro Tag dem Thema, inzwischen sind es fünf bis sechs Stunden. Und in den Ferien beginnt die 16-Jährige schon mal morgens um 8 Uhr und hört nachts um 1 Uhr auf. Bei anderen Freizeitinteressen steckt sie gern zurück. Die Arbeit an ihrem Projekt sei für sie kein Stress, versichert die Gymnasiastin.