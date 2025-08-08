Wolfgang Kulick hat in Werben an der Elbe eine Pflegestation für Fledermäuse. Und er kennt die Verstecke der „kleinen Racker“ in der St. Johanniskirche. Auf Spurensuche.

Fledermäuse hinter Grabplatten - Fachmann aus Werben kennt die Reviere in der St. Johanniskirche

Hinter dieser zerbrochenen Grabplatte in der St. Johanniskirche Werben (Elbe) leben Mücken- und Zwergfledermäuse.

Werben. - Er nennt sie Mäuschen, Mäuse oder kleine Racker. In jedem Fall findet Wolfgang Kulick aus Werben nur positive Worte für Fledermäuse. Ihrem Schutz hat er sich vor etwa zehn Jahren verschrieben. Damals in Leipzig, als der heute 66-Jährige wie die Jungfrau zum Kinde dazu kam, Fledermäuse in seine Obhut zu nehmen.