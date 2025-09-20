Seit 30 Jahren sucht Osterburg Geld, um die Lindensporthalle zu vergrößern. Nun sind fast eine Million Euro beisammen und das nächste Problem gleich mit: Der Anbau muss schon 2026 fertig sein - sonst verfällt das Fördergeld.

Fördergeld mit Verfallsdatum für diese Sporthalle in Osterburg

Die Lindensporthalle in Osterburg wird im nächsten Jahr durch einen Anbau erweitert.

Osterburg. - „Tolle Nachrichten für unsere Stadt“ konnte Osterburgs Bürgermeister Nico Schulz (Freie Wähler) kürzlich verkünden: „Der Fördermittelbescheid für den Anbau der Lindensporthalle ist da“, sagte er. Damit steht auch fest, wann der Bau fertig sein muss - sonst gibt es das Fördergeld nicht.