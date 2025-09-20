weather wolkig
  4. Eine Million Euro für Sporthalle im Kreis Stendal: Fördergeld mit Verfallsdatum für diese Sporthalle in Osterburg

Seit 30 Jahren sucht Osterburg Geld, um die Lindensporthalle zu vergrößern. Nun sind fast eine Million Euro beisammen und das nächste Problem gleich mit: Der Anbau muss schon 2026 fertig sein - sonst verfällt das Fördergeld.

Von Victoria Barnack 20.09.2025, 08:09
Die Lindensporthalle in Osterburg wird im nächsten Jahr durch einen Anbau erweitert.
Osterburg. - „Tolle Nachrichten für unsere Stadt“ konnte Osterburgs Bürgermeister Nico Schulz (Freie Wähler) kürzlich verkünden: „Der Fördermittelbescheid für den Anbau der Lindensporthalle ist da“, sagte er. Damit steht auch fest, wann der Bau fertig sein muss - sonst gibt es das Fördergeld nicht.