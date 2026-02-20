Ob bohren, schrauben oder kleine Renovierungen – ein neuer Kurs an der Kreisvolkshochschule macht auch Ungeübte fit für handwerkliche Projekte in den eigenen vier Wänden.

Welcher Dübel eignet sich für welche Wand? Antworten auf diese und viele weitere Fragen liefert der neuen Heimwerken-Kurs an der Zerbster Kreisvolkshochschule.

Zerbst - Wie bohrt man richtig, welcher Dübel hält wo und welche Renovierungsarbeiten lassen sich risikolos selbst durchführen? Ein neuer, praxisorientierter Kurs an der Zerbster Kreisvolkshochschule zeigt, wie einfach und sicher typische Heimwerkerarbeiten auch ohne Werkstatt und Vorerfahrung gelingen können.