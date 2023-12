Die Unternehmerin Petra Cornehl verkauft ihre Modegeschäfte in Seehausen (Altmark) und Arendsee an ihre Mitarbeiterin Melanie Skrobucha. Es wird wohl etwas farbiger.

Et voila: Petra Cornehl zeigt vorm Hauptladen "Petra's Modetip" in Seehausen (Altmark) auf ihre Nachfolgerin Melanie Skrobucha.

Seehausen. - Bei den Einzelhändlern in Seehausen bewegt sich was. Petra Cornehl (62) aus Schönberg, die die Geschäftswelt am Aland seit den Nachwendejahren maßgeblich mitprägt, übergibt ihre Modegeschäfte in die Hände ihrer langjährigen Mitarbeiterin Melanie Skrobucha.