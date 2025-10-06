Ersatz für NP-Markt an der Babener Straße Größeres Sortiment - Konsumgenossenschaft baut Einkaufsmarkt „Nah & Gut“ in Goldbeck
Die Konsumgenossenschaft Seehausen/Altmark investiert 5 Millionen Euro in einen Nah & Gut-Markt in Goldbeck. Der Termin für die Eröffnung steht jetzt.
Aktualisiert: 06.10.2025, 18:56
Goldbeck. - Der Bürgermeister von Goldbeck, Christian Masche, schwört es: „Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht mindestens einmal auf den NP-Markt angesprochen werde.“ Wann kommt der Neubau? Kommt er überhaupt noch? Ja, er kommt.