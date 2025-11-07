Seit Donnerstag (6. November 2025) macht eine Videokamera Aufnahmen von Fahrzeugen in Osterburg. Jetzt klärt die Stadt über die Gründe für die Videoüberwachung auf.

Kamera filmt plötzlich alle Autos auf Straße in Osterburg: Das steckt dahinter

Diese Kamera hängt seit Donnerstag (6. November 2025) in der Düsedauer Straße vor der Förderschule in Osterburg.

Osterburg. - Seit Donnerstag hängt eine Kamera an einem Straßenmasten in der Düsedauer Straße in Osterburg. Sie filmt alle vorbeifahrende Fahrzeuge, vom Moped bis zum Lkw. Die Hintergründe erläutert die Stadt nun in einer Pressemitteilung.