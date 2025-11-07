weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  Verkehr im Kreis Stendal: Kamera filmt plötzlich alle Autos auf Straße in Osterburg: Das steckt dahinter

Verkehr im Kreis Stendal Kamera filmt plötzlich alle Autos auf Straße in Osterburg: Das steckt dahinter

Seit Donnerstag (6. November 2025) macht eine Videokamera Aufnahmen von Fahrzeugen in Osterburg. Jetzt klärt die Stadt über die Gründe für die Videoüberwachung auf.

Von Victoria Barnack 07.11.2025, 18:42
Diese Kamera hängt seit Donnerstag (6. November 2025) in der Düsedauer Straße vor der Förderschule in Osterburg.
Diese Kamera hängt seit Donnerstag (6. November 2025) in der Düsedauer Straße vor der Förderschule in Osterburg. Foto: Victoria Barnack

Osterburg. - Seit Donnerstag hängt eine Kamera an einem Straßenmasten in der Düsedauer Straße in Osterburg. Sie filmt alle vorbeifahrende Fahrzeuge, vom Moped bis zum Lkw. Die Hintergründe erläutert die Stadt nun in einer Pressemitteilung.