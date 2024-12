Kinder der Kita in Kossebau genießen den Ausflug in eine Weihnachtsbäckerei und lernen von einer Holländerin, wie in den Niederlanden Weihnachten gefeiert wird.

Kleine Steppkes backen in Osterburg Plätzchen wie die Großen

Mädchen und Jungen aus der Kossebauer Kindertagesstätte „Wichtelhausen“ haben im Edeka-Markt in Osterburg Plätzchen gebacken.

Osterburg/Kossebau. - In der Kita „Wichtelhausen“ in Kossebau ist viel los.

„Mit den 20 großen Kindern unserer Einrichtung ging es mit drei Kleinbussen des Paritätischen Wohfahrtsverbandes nach Osterburg“, erzählt Erzieherin Nicole Bittner. „Mit Musik und guter Laune im Gepäck wurden wir schon erwartet.“ Im letzten Jahr begrüßte Edeka-Chefin Birgit Apel mit ihrem Team die Steppkes zum ersten Mal. Jetzt wussten schon alle, wo es langgeht. Das Ganze fand vorne in dem Café statt. Dafür wurden extra die Tische zusammengestellt. Die Mitarbeiter des Marktes hatten alles vorbereitet – nur noch Hände waschen und los ging es: ausrollen, ausstechen, verzieren und dann ab in den Ofen. „Es wurde fleißig gewerkelt und wir hatten riesigen Spaß“, so das Fazit von Nicole Bittner. Schon beim Projekt Hochbeet ist Birgit Apel Kooperationspartner der Einrichtung.

Gerade wird jeden Tag geprobt, damit bei den Rentnerweihnachtsfeiern in Kossebau und Heiligenfelde alles gut klappt. Am Nikolaustag bekamen die Kinder sogar Besuch von einer Holländerin, die ihnen etwas über die traditionelle Kultur vom Nikolaus in Holland berichten will. Dabei lernten die Kleinen auch holländische Bräuche kennen.

In der Vorweihnachtszeit fahren alle außerdem nach Wittenberge ins Theater, und an einem Tag schneit sogar der Weihnachtsmann herein – mit Kutsche und Pferdegespann.

Am Donnerstag, 19. Dezember 2024, öffnet schließlich Pfarrer Matthias Kruppke um 9.30 Uhr für die Kitakinder und die Gemeinde in der regionalen Begegnungsstätte in Kossebau den traditionellen Adventsschrank mit seinen Holztüren, den eine frühere Kollegin vor 12 Jahren ins Leben gerufen hat.