Krumke/Osterburg. - Großer Bahnhof im Pferdesportzentrum Krumke. Die Deutschen Meisterschaften im Vierkampf locken Teams aus allen Bundesländern in die Altmark.

Bei dem Teamwettkampf messen sich Sportler bis 18 Jahre in den Disziplinen Laufen, Schwimmen, Dressurreiten und Springreiten in acht Wettkämpfen.

„Wir erwarten 130 Teilnehmer aus 12 Bundesländern mit ihren Pferden, die sich von Donnerstag bis Sonntag in der Reitanlage und in der Landessportschule aufhalten“, kündigt Annett Schwarzer vom Pferdesportverband Sachsen-Anhalt an. „Der Pferdesportverband Sachsen-Anhalt hat sich für die Austragung beworben und den Zuschlag erhalten“, so die Sportkoordinatorin weiter.

Am Sonnabend, dem Länderabend, wird die Voltigiergruppe Krumke I unter Leitung von Charlotte Schumann ihr aktuelles Programm präsentieren, bevor sie in die Wettkampfsaison startet. Mit dabei sind: Ada Kloß, Klara Schulz, Emma Gille, Amari Santamaria Diaz, Greta Breslein und Ella Jaschik.