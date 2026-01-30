Wer seinen Müll zum Recyclinghof bringt, glaubt meist, alles richtig zu machen. Für Mitarbeiter wie Torsten Nettelbeck beginnt dann oft erst die eigentliche Arbeit. Und nicht jeder reagiert gelassen, wenn er gesagt bekommt, wie Müll wirklich getrennt wird.

„Manche werden aggressiv“: Ein Blick hinter die Kulissen des Recyclingshofs im Kreis Stendal - mit Tipps zum Mülltrennen

Torsten Nettelbeck hilft Kunden, sich auf dem Recyclinghof am Bültgraben in Osterburg zurechtzufinden.

Osterburg. - Müll trennen ist manchmal gar nicht so einfach. Das musste auch Torsten Nettelbeck erst lernen. Der 56-Jährige ist Mitarbeiter auf dem Recyclinghof in Osterburg. Er muss auch die Kunst beherrschen, ruhig zu bleiben, wenn manch ein Kunde nicht verstehen will, dass eine Teekanne nicht in den Altglascontainer gehört, obwohl sie aus Glas ist.