Die Reithalle Krumke ist 30 Jahre alt und steht im Mittelpunkt der Pferdetage im Oktober. Denn ohne sie wäre alles nichts, erzählt Frank Klakow, der den Bau mit angeschoben hat.

Mutig nach dem Mauerfall - wie Krumke bei Osterburg zum Pferdesportzentrum geworden ist

Frank Klakow auf einer der 500 Sitzplätze in der Reithalle Krumke (Osterburg). Der Vorsitzende des Reit-, Fahr- und Tourismusvereins hat den Hallenbau nach der Wende mit angeschoben.

Am 2. und 3. Oktober finden die Krumker Pferdetage statt. Im Mittelpunkt steht dieses Mal die große Reithalle selbst, denn sie wurde vor 30 Jahren eingeweiht. In Krumke hat man gleich nach der Wende einiges richtig gemacht, sagt Frank Klakow als Vorsitzender des Reit-, Fahr-, und Tourismusvereins in einem Gespräch mit Volksstimme-Redakteurin Karina Hoppe.