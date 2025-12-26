weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Pferdesport im Kreis Stendal: Dachschaden an Reithalle im Kreis Stendal: Kommt dafür jetzt Geld vom Bund?

Gerade erst haben die 200 Vereinsmitglieder das 30-jährige Bestehen ihrer Reithalle gefeiert. Nun könnte es ein verspätetes Geburtstagsgeschenk geben: Mit Geld vom Bund soll das marode Dach erneuert werden.

Von Victoria Barnack 26.12.2025, 08:21
Seit 30 Jahren wird in Krumke bei Osterburg (Kreis Stendal) ambitioniert geritten. Nun braucht die Halle ein neues Dach.
Krumke. - Erst vor zwei Monaten haben sie runden Geburtstag gefeiert, nun will die Stadt Osterburg den Pferdefreunden in Krumke zu einem quasi verspäteten Geschenk verhelfen: Mit Geld vom Bund soll das Dach der 30 Jahre alten Reithalle saniert werden. Der Stadtrat hat kürzlich zugestimmt, den nötigen Eigenanteil von rund 67.000 Euro dafür bereitzustellen.