Pferdesport im Kreis Stendal Dachschaden an Reithalle im Kreis Stendal: Kommt dafür jetzt Geld vom Bund?
Gerade erst haben die 200 Vereinsmitglieder das 30-jährige Bestehen ihrer Reithalle gefeiert. Nun könnte es ein verspätetes Geburtstagsgeschenk geben: Mit Geld vom Bund soll das marode Dach erneuert werden.
26.12.2025, 08:21
Krumke. - Erst vor zwei Monaten haben sie runden Geburtstag gefeiert, nun will die Stadt Osterburg den Pferdefreunden in Krumke zu einem quasi verspäteten Geschenk verhelfen: Mit Geld vom Bund soll das Dach der 30 Jahre alten Reithalle saniert werden. Der Stadtrat hat kürzlich zugestimmt, den nötigen Eigenanteil von rund 67.000 Euro dafür bereitzustellen.