Gerade erst haben die 200 Vereinsmitglieder das 30-jährige Bestehen ihrer Reithalle gefeiert. Nun könnte es ein verspätetes Geburtstagsgeschenk geben: Mit Geld vom Bund soll das marode Dach erneuert werden.

Dachschaden an Reithalle im Kreis Stendal: Kommt dafür jetzt Geld vom Bund?

Seit 30 Jahren wird in Krumke bei Osterburg (Kreis Stendal) ambitioniert geritten. Nun braucht die Halle ein neues Dach.

Krumke. - Erst vor zwei Monaten haben sie runden Geburtstag gefeiert, nun will die Stadt Osterburg den Pferdefreunden in Krumke zu einem quasi verspäteten Geschenk verhelfen: Mit Geld vom Bund soll das Dach der 30 Jahre alten Reithalle saniert werden. Der Stadtrat hat kürzlich zugestimmt, den nötigen Eigenanteil von rund 67.000 Euro dafür bereitzustellen.