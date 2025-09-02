weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
Kameras filmen Bahnhof Videoüberwachung im Kreis Stendal: So soll der Bahnhof sicherer werden

Nach Nazi-Schmierereien und zerschlagenen Scheiben am Bahnhof: Mehrere Sicherheitskameras sollen Randalierer in Osterburg abschrecken.

Von Victoria Barnack 02.09.2025, 16:26
Die Kameras am Bahnhof sind nicht die ersten in Osterburg: Der Hilliges-Platz wird ebenfalls überwacht.
Die Kameras am Bahnhof sind nicht die ersten in Osterburg: Der Hilliges-Platz wird ebenfalls überwacht. Foto: Nico Maß

Osterburg. - Überwachungskameras sollen für mehr Sicherheit am Bahnhof in Osterburg sorgen. Ab sofort filmen vier Geräte das Geschehen auf dem öffentlichen Platz. Wann die Kameras aufzeichnen und wie lange die Daten von Passanten gespeichert werden, erklärt die Verwaltung in einer Pressemitteilung.