Kameras filmen Bahnhof Videoüberwachung im Kreis Stendal: So soll der Bahnhof sicherer werden
Nach Nazi-Schmierereien und zerschlagenen Scheiben am Bahnhof: Mehrere Sicherheitskameras sollen Randalierer in Osterburg abschrecken.
02.09.2025, 16:26
Osterburg. - Überwachungskameras sollen für mehr Sicherheit am Bahnhof in Osterburg sorgen. Ab sofort filmen vier Geräte das Geschehen auf dem öffentlichen Platz. Wann die Kameras aufzeichnen und wie lange die Daten von Passanten gespeichert werden, erklärt die Verwaltung in einer Pressemitteilung.