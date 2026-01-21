weather sonnig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Osterburg
    4. >

  4. Erneuerbare Energien im Landkreis Stendal: Neue Starkstromleitung durch die Altmark: Bürger und öffentliche Träger verhandeln mit 50 Hertz

Erneuerbare Energien im Landkreis Stendal Neue Starkstromleitung durch die Altmark: Bürger und öffentliche Träger verhandeln mit 50 Hertz

Sonst schriftlich, jetzt mündlich: Bürger und öffentliche Träger konnten sich ein letztes Mal zur geplanten 380-kV-Leitung Perleberg-Stendal äußern. Nicht alle sahen einen Sinn darin.

Von Karina Hoppe Aktualisiert: 21.01.2026, 16:49
Erörterungstermin am Mittwoch, 21. Januar 2026, in der Mehrzweckhalle Rochau. Vorn links der Vorhabenträger 50 Hertz, vorn rechts Vertreter des Landesverwaltungsamts.
Erörterungstermin am Mittwoch, 21. Januar 2026, in der Mehrzweckhalle Rochau. Vorn links der Vorhabenträger 50 Hertz, vorn rechts Vertreter des Landesverwaltungsamts. Foto: Karina Hoppe

Rochau. - Der Übertragungsnetzbetreiber 50 Hertz hat einen Meilenstein erreicht, was die von ihm geplante Starkstromleitung zwischen Perleberg und Stendal betrifft.