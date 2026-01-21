Erneuerbare Energien im Landkreis Stendal Neue Starkstromleitung durch die Altmark: Bürger und öffentliche Träger verhandeln mit 50 Hertz

Sonst schriftlich, jetzt mündlich: Bürger und öffentliche Träger konnten sich ein letztes Mal zur geplanten 380-kV-Leitung Perleberg-Stendal äußern. Nicht alle sahen einen Sinn darin.