Stromtransport in den Süden Seehausen vor dem Klageweg - 50 Hertz ignoriert alle Einwände der Stadt zur geplanten Starkstromleitung
In einem Fall bis 20 Meter an die Grundstücksgrenze soll die neue 380-KV-Leitung in Seehausen (Altmark) gehen. Die Stadt sagt es ein letztes Mal: Das macht sie nicht mit.
13.01.2026, 18:19
Seehausen. - Die Hansestadt Seehausen hat gerade die seit November 2014 siebente Stellungnahme zum geplanten „380-kV-Ersatzneubau Perleberg-Stendal West“ ans Landesverwaltungsamt geschickt.