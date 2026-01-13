Stromtransport in den Süden Seehausen vor dem Klageweg - 50 Hertz ignoriert alle Einwände der Stadt zur geplanten Starkstromleitung

In einem Fall bis 20 Meter an die Grundstücksgrenze soll die neue 380-KV-Leitung in Seehausen (Altmark) gehen. Die Stadt sagt es ein letztes Mal: Das macht sie nicht mit.