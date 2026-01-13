weather bedeckt
  Stromtransport in den Süden: Seehausen vor dem Klageweg - 50 Hertz ignoriert alle Einwände der Stadt zur geplanten Starkstromleitung

In einem Fall bis 20 Meter an die Grundstücksgrenze soll die neue 380-KV-Leitung in Seehausen (Altmark) gehen. Die Stadt sagt es ein letztes Mal: Das macht sie nicht mit.

Von Karina Hoppe 13.01.2026, 18:19
Die 220-kV-Stromleitung, hier bei Seehausen (Altmark) im Landkreis Stendal, soll durch eine 380-kV-Leitung ersetzt werden. Die Stadt hat dabei offenbar wenig mitzureden.
Die 220-kV-Stromleitung, hier bei Seehausen (Altmark) im Landkreis Stendal, soll durch eine 380-kV-Leitung ersetzt werden. Die Stadt hat dabei offenbar wenig mitzureden. Foto: Karina Hoppe

Seehausen. - Die Hansestadt Seehausen hat gerade die seit November 2014 siebente Stellungnahme zum geplanten „380-kV-Ersatzneubau Perleberg-Stendal West“ ans Landesverwaltungsamt geschickt.