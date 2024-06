Das griechische Restaurant in Osterburg heißt jetzt „Ya mass“und eröffnet nur nach kurzer Schließzeit mit neuem Speisenangebot. Auch für Veganer - wieder. Der Vorgänger ist nach Griechenland zurück.

Neuer Grieche wechselt von Berlin in die Altmark

Ivanka Schiebe präsentiert die Arbeitskleidung mit dem Aufdruck: „Ya mass“. Das ist neue Name des Griechischen Restaurants in Osterburg. Es heißt soviel wie „Alles Gute für die Gesundheit“ .

Osterburg. - Der Sichtschutz an den Fenstern ist verschwunden, hübsche blauen Vorhänge kommen zum Vorschein. Neugierige Passanten drücken sich die Nase an den Scheiben platt und fragen sich: Macht etwa der Grieche in Osterburg wieder auf? Die Antwort lautet: Ja.