Null Euro vom Land - Gemeinde bei Stendal hat durch Windkraft und Solar zu große Steuerkraft

Das Gros der Steuerkraft der Altmärkische Höhe im Landkreis Stendal kommt von Gewerbesteuereinnahmen, deren Löwenanteil wiederum von Erneuerbare-Energien-Anlagen.

Altmärkische Höhe. - Das hat es in der Verbandsgemeinde Seehausen noch nicht gegeben. Erstmals erhält eine Mitgliedsgemeinde für ihren Jahreshaushalt null Euro an Schlüsselzuweisungen vom Land. „Die Altmärkische Höhe trifft hier die ganze Wucht des Finanzausgleichsgesetzes“, sagt Katrin Neuber, Leiterin der Kämmerei der Verbandsgemeinde Seehausen.