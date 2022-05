Wassertourismus Osterburg: Einstiegshilfen für Boote in Biese und Aland lassen auf sich warten

Neue Boots-Einstiegshilfen an Biese und Aland sind in weite Ferne gerückt. Weil deutlich teurer als gedacht, nehmen die Kommunen Osterburg und Seehausen vorerst Abschied von Wassertourismus-Investition und einer Finanzspritze aus dem Leader-Fördertopf. Endgültig am Ende ist das Projekt aber nicht.