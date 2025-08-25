Die Rettungswache der Johanniter-Unfall-Hilfe in Osterburg soll noch in diesem Jahr umziehen. Was das für Notfallpatienten bedeutet und warum es nur eine Zwischenlösung ist.

Die Johanniter-Unfall-Hilfe ist im Norden des Kreises Stendal für die Versorgung von Notfallpatienten zuständig.

Osterburg. - Wer die Düsedauer Straße in Osterburg entlangfährt, hat es schon bemerkt: An dem alten Gebäude und auf dem bisher mit Gebüsch und Unrat zugewachsenem Gelände neben der Recyclingfirma tut sich etwas. Auf Anfrage der Volksstimme erklärt nun Stefan Rühling, Sprecher beim Kreis Stendal, was dort geplant ist.