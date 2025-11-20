Bevor am ersten Adventswochenende (28. bis 30. November 2025) der Weihnachtsmarkt in Osterburg stattfindet, wird die Innenstadt geschmückt.

Seit Donnerstag steht der Weihnachtsbaum auf dem August-Hilliges-Platz in Osterburg.

Osterburg. - Ein Weihnachtsritual, das vielen Familien noch bevorsteht, hat die Stadt Osterburg schon lange vor dem ersten Advent abgehakt: Der Weihnachtsbaum ist ausgesucht. Seit Donnerstagvormittag steht er auf dem August-Hilliges-Platz, wo in einer Woche der Osterburger Weihnachtsmarkt gefeiert wird.

Weihnachtsbaum für Osterburg kommt aus Gladigau

Ausgewählt hat den stattlichen Baum Stadtgärtner Norman Sengstock. In diesem Jahr wurde er in Gladigau fündig. Morgens um 8 Uhr rückten Mitarbeiter die vom grünen Bereich der Stadt bei der bisherigen Besitzerin des Baums, Ursel Müller, an.

„Es ist eine Koloradotanne“, berichtet Norman Sengstock. Er schätzt, dass der Baum 30 bis 40 Jahre alt ist. Dass die Tanne eine Doppelspitze hat, machte es nicht einfacher, ihn gerade aufzustellen. Geschmückt wird der Baum Anfang nächster Woche.

Mit einem Lkw-Kran der Stendaler Firma Freytag wurde die Tanne von Gladigau in die Innenstadt von Osterburg transportiert. Foto: Victoria Barnack

Unterstützung haben die Stadtmitarbeiter vom Abschlepp- und Krandienst Freytag aus Stendal bekommen. Die Kollegen dort sind erfahren, schließlich haben sie Weihnachtsbäume unter anderem schon sicher nach Stendal, Arneburg und mehrmals in die Osterburger Innenstadt gebracht. Die Firma übernimmt den aufwendigen Transport seit mehreren Jahren kostenfrei.