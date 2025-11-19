Landwirt Candy Beckurts hat Tausende Tannenbäume und Fichten gepflanzt. Dieses Jahr sind sie erntereif und können selbst geschlagen werden. Doch die Vorfreude auf die Premiere ist getrübt.

Stendal. - Diebe haben auf der Weihnachtsbaumplantage von Landwirt Candy Beckurts aus Peulingen zugeschlagen. Tausende Nordmanntannen und Blaufichten sind erntereif und sollen zum Selbstfällen angeboten werden. Die Vorfreude auf den ersten richtigen Verkaufsstart wurde am Dienstagabend getrübt.