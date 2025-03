Entlang der landwirtschaftlichen Wege in der Altmärkischen Wische liegt erneut soviel Müll, dass den Bürgern der Kragen platzt. Am Sonnabend, 22. März, sammeln sie ihn auf.

Lichterfelde - Die Gemeinde Altmärkische Wische ruft für Sonnabend, 22. März, zum Wischeputz auf. Treffpunkt für die ehrenamtliche Müllsammelaktion ist um 9 Uhr an den vier Dorfgemeinschaftshäusern in Neukirchen, Wendemark, Falkenberg und Lichterfelde. Säcke werden dort gestellt.

Als Belohnung gibt’s ab 11.30 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus Lichterfelde eine Grillwurst plus Getränk. Das Foto mit den Reifen im Wasser entstand am Montag am „Russengraben“ zwischen Lichterfelde und Rengerslage. Wie die Gemeindearbeiter mitteilen, liegt in diesem Jahr wieder besonders viel Müll an den Wegen. Der jährliche Wischeputz wurde vor längerer Zeit auf Privatinitiative aus der Taufe gehoben und wird seither mit Unterstützung der Gemeinde umgesetzt.