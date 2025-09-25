Vom Klassiker „Effi Briest“ bis zum Bestseller eines TV-Promis und sogar Tanzmusik:Im Programm der Osterburger Literaturtage ist ab Montag für jeden Geschmack etwas dabei. Für viele Veranstaltungen gibt es noch Tickets.

Reinhold Beckmann, Effi Briest und Irish Folk: Für diese Events der Osterburger Literaturtage 2025 gibt's noch Tickets

Als Sportschau-Moderator ist Reinhold Beckmann bekannt: In Osterburg liest aus seinem Buch über das Leben seiner Mutter.

Osterburg. - Wer bei diesem Programmangebot nicht fündig wird, ist selbst schuld: Ab Montag lockt die Stadt Osterburg Literatur- und Kulturfans aus dem ganzen Land in den Norden Sachsen-Anhalts. Stargast ist ein Sport-Promi, der einen Bestseller über das bewegte Leben seiner Mutter in der Kriegszeit geschrieben hat. Einige Veranstaltungen sind bereits ausverkauft. Ein Überblick, für welche Autoren und Musiker es noch Karten gibt.