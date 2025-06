Das Geheimnis um den Stargast der 26. Literaturtage in Osterburg ist gelüftet. Am Montag startet der Kartenvorverkauf. Wer außer dem bekannten Sportschau-Moderator dabei ist.

Reinhold Beckmann liest am 1. Oktober 2025 aus seinem Buch „Aenne und ihre Brüder“ und blickt zurück auf das Leben seiner Mutter.

Osterburg. - Zum 26. Mal lädt Osterburg zu den Literaturtagen, doch das Programm wird alles andere als traditionell oder gar altbacken sein. Am Donnerstag wurden die Höhepunkte verraten: „Stargast ist Reinhold Beckmann“, sagt Danuta Ahrends aus der Osterburger Bibliothek. Wer den TV-Moderator und andere Literatur-Sternchen live erleben will, kann sich ab Montag Karten sichern.

Das steht auf dem Programm bei den Osterburger Literaturtagen 2025

Osterburgs neue Bibliotheksleiterin Astrid Mathis verrät, worum es bei der Lesung des aus der Sportschau bekannten Moderators gehen wird. „Er liest aus seinem tief berührenden Buch über das Leben seiner Mutter“, sagt Mathis. Das Werk „Aenne und ihre Brüder“ sei auch in der Osterburger Bibliothek beliebt und werde oft ausgeliehen. Als Höhepunkt der 26. Literaturtage liest Beckmann am Mittwoch, 1. Oktober, im Saal der Stadtverwaltung in der Ernst-Thälmann-Straße daraus. Eine Karte kostet 25 Euro.

Lesen Sie mehr: Erfinder von „ran“ und Moderator der Sportschau: Reinhold Beckmann beendet Sport-TV-Karriere

Am darauffolgenden Montag wartet ein weiterer Programmhöhepunkt: Die Kaschade-Stiftung vergibt den Altmärkischen Literaturpreis. Auch dieses Geheimnis wurde jetzt gelüftet. Preisträgerin ist die 39 Jahre alte Stefanie Kasimir aus der Nähe von Stendal. Die gebürtige Leipzigerin lebt seit 2022 in der Altmark und hat ein Jahr später ihren ersten Gedichtband veröffentlicht; zwei weitere folgten. In Osterburg ist Kasimir bereits bekannt, weil sie vor drei Jahren den Poetry Slam gewann.

Freuen sich auf die 26. Literaturtage in Osterburg (von links): Bürgermeister Nico Schulz, Danuta Ahrends und Astrid Mathis von der Bibliothek und Mitveranstalter Ralf Engelkamp. Foto: Victoria Barnack

Wer einen Vorgeschmack auf die Literaturtage bekommen will, kann schon am heutigen Freitagabend nach Osterburg kommen und Stefanie Kasimir live erleben. Sie tritt beim gemeinsamen Sommerfest der Stadt- und Kreisbibliothek Osterburg mit der Fahrbibliothek des Landkreises Stendal auf. Der Eintritt ist kostenlos.

Lesen Sie mehr: Paar aus Stendal bei Bares für Rares (ZDF): Wieviel haben sie bekommen?

Mehr talentierte Autorinnen gibt es im Herbst bei den Osterburger Literaturtagen zu hören, die vom 29. September bis 11. Oktober stattfinden. Bei der Frauenlesenacht am Freitag, 3. Oktober, tragen Altmärkerinnen ihre selbst geschriebenen Werke unter dem Motto „Kleider machen Leute“ vor. Ein Ticket kostet 21 Euro.

Nachwuchs-Autoren aus der Altmark bei Osterburger Literaturtagen 2025

Ohne Eintritt (aber bitte mit Anmeldung in der Bibliothek) gibt es Kostproben von den besten Nachwuchsschreibern aus der Regio, die sich bei der Verleihung des Altmärkischen Literaturpreises präsentieren: Ausgezeichnet und vortragen werden Charlotte Schick aus Wendemark, Alwina Tinneberg aus Meßdorf und Lea-Dorothea Melchert aus Orpensdorf.

Programmhöhepunkte der Osterburger Literaturtage

Reinhold Beckmann liest am 1. Oktober im Saal der Stadtverwaltung aus seinem Buch „Aenne und ihre Brüder“. Tickets: 25 Euro.

Zur Krimilesung lädt Jörg Czyborra aus Osterburgs Partnerstadt Oerlinghausen am 30. September ins Herrenhaus in Krevese. Eine Karte kostet 10 Euro.

Um Effi Briest geht es am 2. Oktober, beim Figurenschauspiel nach Fontane mit Puppenspielerin Kerstin Dathe in der Aula des Gymnasiums. Karten für 10 Euro.

Von einer Prostituierten aus Paris handelt die brisante und bekannteste Novelle von Guy de Maupassant. Ingrid Birkholz aus Schmersau liest am 7. Oktober im Gemeinderaum in der Burgstraße 19 daraus. Karten für 10 Euro.

IIn der VR Plus Agrar in der Düsedauer Straße erzählt Jürgen R. Naumann aus Salzwedel am 8. Oktober unter dem Motto „Drinnen & Draußen ändern sich die Zeiten“ schelmische Alltagsgeschichten. Tickets kosten 10 Euro

The Sally Gardens spielen nach langer Pause wieder in Osterburg: Am Samstag, 11. Oktober, trifft in der Musikmarkthalle ihre Irish Folk-Musik auf Poesie vom Club Altmärkischer Autoren. Eintritt: 15 Euro.

Die Karten gibt es ab Montag in der Osterburger Bibliothek.