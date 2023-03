Ruhestand Seehäuser Lehrerin hat neuen Spaß im alten Job

Lehrer zu sein, zerrt vielleicht nicht so an den Muskeln, dafür umso mehr an den Nerven – bis der Ruhestand winkt. Jasmin Finger ist keine Ausnahme, aber sie zieht es zumindest stundenweise wieder an die Gemeinschaftsschule Seehausen, wo ihre Hilfe hochwillkommen ist.