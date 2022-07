Königsproklamation Seehäuser Schützengilde lässt nach 2019 wieder von sich hören

In der Corona-Pandemie war es auch um die Seehäuser Schützengilde ziemlich ruhig geworden. Nach 2019 konnten am Sonnabend endlich wieder neue Majestäten mit den traditionellen Salutsalven am Krähenholz proklamiert werden.