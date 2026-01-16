Nicht, dass die L2 bei Werben saniert wird, ist das Problem von Bürgermeister Bernd Schulze. Sondern die Umstände, bei denen die Räbeler Fähre offenbar gar nicht zählt.

„Bin maßlos enttäuscht“ - Bürgermeister aus dem Kreis Stendal muss monatelang Miese machen

Aktuell, im Januar 2026, fällt die Räbeler Fähre wegen Eisgangs aus. Ab April kommt man wegen der L2-Vollsperrung nur über größere Umwege zur Fähre. Die Stadt rechnet mit massiven finanziellen Einbußen.

Werben. - Er soll sich ja nicht aufregen, sagt Bernd Schulze (parteilos), der Bürgermeister von Werben. Doch die Umstände würden ihm das nicht leicht machen: „Ich bin maßlos von den bei der Regierung in Verantwortung stehenden Leuten enttäuscht.“