Straßensanierung unter Vollsperrung „Bin maßlos enttäuscht“ - Bürgermeister aus dem Kreis Stendal muss monatelang Miese machen

Nicht, dass die L2 bei Werben saniert wird, ist das Problem von Bürgermeister Bernd Schulze. Sondern die Umstände, bei denen die Räbeler Fähre offenbar gar nicht zählt.

Von Karina Hoppe Aktualisiert: 16.01.2026, 16:23
Aktuell, im Januar 2026, fällt die Räbeler Fähre wegen Eisgangs aus. Ab April kommt man wegen der L2-Vollsperrung nur über größere Umwege zur Fähre. Die Stadt rechnet mit massiven finanziellen Einbußen.
Werben. - Er soll sich ja nicht aufregen, sagt Bernd Schulze (parteilos), der Bürgermeister von Werben. Doch die Umstände würden ihm das nicht leicht machen: „Ich bin maßlos von den bei der Regierung in Verantwortung stehenden Leuten enttäuscht.“