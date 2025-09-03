Die Zahl der Geburten ist in Osterburg 2025 drastisch gesunken. Mit der Volksstimme hat Bürgermeister Nico Schulz (Freie Wähler) darüber gesprochen, ob bald Kitas schließen müssen und was er dem Problem entgegensetzen will.

Osterburg. - Nur 15 Kinder sind in Osterburg im ersten Halbjahr 2025 geboren worden. „Im Vergleich zu den Vorjahren ein deutlicher Rückgang“, sagt Bürgermeister Nico Schulz (Freie Wähler). Geht es so weiter, wird die Einheitsgemeinde 2025 nur 30 Geburten zählen können. „Von 2022 bis 2024 waren es jeweils rund 50“, so Schulz. Im Gespräch mit der Volksstimme erklärt er, welche Folgen die Babyflaute für die Kitas haben könnte und was er gegen den Negativtrend tun will.