Nach Corona schwimmt die Sportgemeinschaft Seehausen wieder in ruhigerem Fahrwasser. Die Vereinsfinanzen stehen nicht zuletzt dank Sponsoren auf soliden Füßen. Auch die Zahl der Mitglieder wächst. Aber die Nachwuchsarbeit leidet etwas unter Personalmangel.

Seehausen - Dass die Corona-Pandemie noch nicht so lange her ist, wurde bei der Jahresversammlung der Sportgemeinschaft (SG) Seehausen am Freitag im Rechenschaftsbericht der Vorsitzenden Claudia Preuschoff deutlich. Wie gewohnt schauten die organisierten Sportler der Hansestadt und aus den Ortsteilen im Foyer der Wischelandhalle auf die vergangenen Monate zurück.