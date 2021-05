Montage in luftiger Höhe St. Petri hat wieder alle Zeiger an der Uhr

An der Turmuhr auf St. Petri in Seehausen ist die Zeit seit Freitagvormittag wieder von weitem aus drei Himmelsrichtungen abzulesen. Zwei der vier Zeigerpaare wurden Anfang Mai frisch vergoldet. Nachdem der Kleber und die Hochglanzauflage ausgehärtet waren, bekamen die Teile wieder ihren alten Platz in luftiger Höhe zurück.