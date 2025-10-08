Bauarbeiten an der Spatzenfalle Stendaler bauen in Arneburg neue Wohnungen
Das Stendaler Unternehmen Mebag baut in Arneburg. An der sogenannten Spatzenfalle entstehen neue, altersgerechte Wohnungen. Was künftigen Mietern geboten wird.
Aktualisiert: 08.10.2025, 16:10
Arneburg. - Gut 25 Kilogramm wiegen die Steine aus Porenbeton, die Maurer Stephan Rachowski auf der Baustelle an der „Spatzenfalle“ in Arneburg platziert. Gemeinsam mit seinen Kollegen des Stendaler Unternehmens Mebag zieht er den Rohbau eines der drei geplanten Wohnhäuser in die Höhe. Was genau dort gebaut wird, erklärt Nicole Gohr, die Verwalterin der Immobilien.