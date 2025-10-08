Das Stendaler Unternehmen Mebag baut in Arneburg. An der sogenannten Spatzenfalle entstehen neue, altersgerechte Wohnungen. Was künftigen Mietern geboten wird.

Maurer Stephan Rachowski vom Stendaler Unternehmen Mebag platzier einen rund 25 Kilo schweren Stein aus Porenbeton auf der Baustelle an der sogenannten Spatzenfalle in Arneburg.

Arneburg. - Gut 25 Kilogramm wiegen die Steine aus Porenbeton, die Maurer Stephan Rachowski auf der Baustelle an der „Spatzenfalle“ in Arneburg platziert. Gemeinsam mit seinen Kollegen des Stendaler Unternehmens Mebag zieht er den Rohbau eines der drei geplanten Wohnhäuser in die Höhe. Was genau dort gebaut wird, erklärt Nicole Gohr, die Verwalterin der Immobilien.