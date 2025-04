Ausbildung in Sachsen-Anhalt Traumberuf Tischlerin: Im Kreis Stendal lernen junge Frauen international

Von wegen Nachwuchsprobleme: Um in einer Tischlerei in der Altmark lernen zu können, hat die 20-jährige Hanne Meister sogar ihre Heimat verlassen. In dem Betrieb arbeitet sie jetzt zusammen mit einer Schweizerin.