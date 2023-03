Und die Hauptstraße in Wahrenberg bleibt!

Wahrenberg - Geht es nach dem Willen der meisten Wahrenberger, ändert sich an der Vorfahrts- und Geschwindigkeitsregelung im Storchendorf nichts. Das machten 50 bis 60 Einwohner am Montagabend bei einem spontanen Treffen vor dem Dorfgemeinschaftshaus am Kirchweg deutlich.