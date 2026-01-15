Der Start ins neue Jahr war für Hündin Chayenne lebensbedrohlich, der Rest von 2026 kann eigentlich nur noch gut werden. Mehrere Familien wollen das Findelkind adoptieren.

Update zu Chayenne - Interesse an Fundhündin aus der vereisten Biese bei Osterburg ist groß

Nach Rettungsaktion durch die Feuerwehr

Am Freitagnachmittag, 9. Januar 2026, fehte nicht mehr viel und Hündin Chayenne wäre in der Biese bei Dobbrun erfroren. Doch sie hatte Glück, wurde entdeckt und von der Feuerwehr Osterburg gerettet.

Dobbrun/Stendal. - Gute Nachrichten aus dem Tierheim Stendal: Für die Hündin, die aus der vereisten Biese bei Dobbrun (Osterburg) gerettet wurde, gibt es Interessenten. „Wir hatten schon mehrere Anfragen“, sagt Tierheimleiterin Anne Mollenhauer.