Nach Rettungsaktion durch die Feuerwehr Update zu Chayenne - Interesse an Fundhündin aus der vereisten Biese bei Osterburg ist groß
Der Start ins neue Jahr war für Hündin Chayenne lebensbedrohlich, der Rest von 2026 kann eigentlich nur noch gut werden. Mehrere Familien wollen das Findelkind adoptieren.
15.01.2026, 14:15
Dobbrun/Stendal. - Gute Nachrichten aus dem Tierheim Stendal: Für die Hündin, die aus der vereisten Biese bei Dobbrun (Osterburg) gerettet wurde, gibt es Interessenten. „Wir hatten schon mehrere Anfragen“, sagt Tierheimleiterin Anne Mollenhauer.